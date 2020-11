Unter den Augen eines immensen Polizeiaufgebotes fand heute eine Demo gegen den AfD-Parteitag im Kernwasserwunderland in Kalkar statt. Eine bunte Mischung aus Angehörigen aller Parteien (ausser der AfD natürlich), Gewerkschaftern, Antifaschistischen Vereinigungen und all den anderen Menschen, die sich gegen Faschismus und Rassismus einsetzen, setze sich zu einem ca. 4 km langen Marsch in Bewegung. In der ersten Reihe die ehemalige Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) und auch Kleves ehemalige Bürgermeisterin Sonja Northing liess es sich nicht nehmen, Flagge gegen Rassismus zu zeigen. Alle Teilnehmer verhielten sich vorbildlich, es wurde auf Abstand geachtet und Maske getragen, sodass die sehr freundliche Polizei eher als "Zuschauer" und Begleiter fungierte. Ziel war die Bühne vor dem Kreisverkehr in der Nähe des Parteitages, wo Abgeordnete der Parteien und Vereinigungen ein deutliches Zeichen gegen Rechts setzten. Denn obschon sie sich in vielen ihrer Ansichten unterscheiden, in einem sind sich alle einig....Nie wieder Faschismus.