In einer Gaststätte in Kalkar trafen sich die Mitglieder der AfD der Stadt Kalkar sowie Gäste und hielten die Gründungsversammlung des Stadtverbands Kalkar ab.

Der Kreissprecher Kai Habicht begrüßte die Mitglieder der AfD Kalkar und gab einen kurzen Überblick über die aktuelle politische Lange im Lande.

Unter Leitung des Kreissprechers, dem stellv. Kreissprecher Michael Matthiesen und dem stellv. Sprecher des Stadtverbandes der Stadt Goch; Axel Radecke wurde Herr Klaus Wolters zum ersten Sprecher des Stadtverband Kalkar gewählt. Ihm zur Seite steht als stellv. Sprecher C. Poels. Mit der Wahl von Herbert Schoemaker der das Amt des Kassierers übernimmt, wurde der Vorstand komplettiert.

Der neu gewählte Stadtsprecher dankte in seinem Schlusswort allen Anwesenden für das entgegengebrachte Vertrauen.

Die AFD Kalkar sei nun mit der Vorbereitung auf die anstehenden Kommunalwahlen 2020 beschäftigt. Hier hat der Stadtverband eine Kontakttelefonnummer (0151-71367846) eingerichtet um interes-sierten Bürgern direkt zur Verfügung zu stehen. Gerade aus den Reihen der hier in Kalkar lebenden Russlanddeutschen gebe es viel Zuspruch, so Klaus Wolters.