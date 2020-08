Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Schulz.

Anlass meines offenen Schreibens an Sie ist der Nachgang zur Planung des Marktplatzes hier in Kalkar.

Ich bin wie Sie der Meinung, es handelt sich bei diesen Planungen um ein alltägliches kommunales Sachproblem, bei dem es sicherlich unterschiedliche Standpunkte gibt und geben muss.

Ich bin wie Sie der Meinung, diese unterschiedlichen Blickwinkel gebühren der sachlichen Betrachtung und Beurteilung in einem öffentlichen Diskurs, einem öffentlichen Gespräch.

Genau hier, bei der Qualität dieser öffentlichen Auseinandersetzung mit dem Thema "Anzahl der Parkplätze" beginnen meine Sorgen:

Es ist bekannt, dass Mitglieder des Stadtrates immer öfter in unangemessenem Ton wegen ihrer Positionierung angegriffen und entwertet werden. Ich bin davon überzeugt, dass auch Sie diese Form der Diskussion nicht hinnehmen oder gutheißen werden. Umso mehr Sorgen mache ich mir nun, wenn ein Mitglied des Rates der Stadt Kalkar einen Bürger überhaupt öffentlich angeht und das in einer nicht mehr hinnehmbaren Form. Auch hier bin ich wie Sie der Meinung, dass wir als Stadtverordnete besonders aufgefordert und gehalten sind, demokratische und rechtsstaatliche Umgangsformen einzuhalten und zu pflegen.

Ich weiß um Ihre besondere Situation, möchte Sie aber gerade deshalb dringendst bitten, in Ihrer Funktion und Rolle als Bürgermeisterin der Stadt Kalkar in diesem Sinne auf das Ratsmitglied Dietmar Klein einem Mitglied Ihrer Wählergemeinschaft Forum einzuwirken.

Diese unerklärliche Situation muss dringend von Ihnen geklärt werden.

mit freundlichen Grüßen

Willibald Kunisch