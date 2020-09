Der ultimative Leitfaden für Vorhangstoffe

Wenn ich in ein schickes Hotel gehe oder Gast in einem gut ausgestatteten Haus bin, fällt mein Blick ständig auf die Vorhänge.

Es ist erstaunlich, wie die Vorhänge unter den Einrichtungsstoffen die Umgebung bereichern und ihr Wärme verleihen können.

Die Wahl des richtigen Stoffes für Innenvorhänge ist nicht so einfach.

Die Realisierung von Vorhängen, vor allem, wenn sie nach Maß angefertigt werden, kann manchmal sehr teuer sein, und jede Entscheidung ist richtig, wenn sie bewusst getroffen wird.

Die meistverwendeten Garne für moderne Vorhänge

Moderne Vorhänge unterscheiden sich von klassischen Vorhängen durch ihre Schlichtheit und durch den Verzicht auf Damastdesigns zugunsten von geometrischen, gedruckten oder schlichten Designs.

Moderne Vorhänge neigen dazu, auf die klassischen Rahmen mit traditionellen Vorhangstangen und Volants zugunsten einfacherer Paneelsysteme, Aluminiumstangen und Wellenrahmen zu verzichten.

Baumwolle

Baumwolle ist eine Naturfaser, die, bezogen auf die enthaltenen Fäden pro Quadratzentimeter, an Qualität gewinnt oder verliert.

Baumwolle, die viele Fäden pro cm2 enthält, ist feine Baumwolle, während Baumwolle, die wenige Fäden enthält, grobere Baumwolle ist.

Baumwolle ist perfekt... für die Bettwäsche! Die Nachteile der Verwendung von Baumwollvorhängen sind vielfältig:

-müssen gebügelt werden

-Baumwolle ist eine empfindliche Faser, die dazu neigt, unter Stress zu brechen

-Farben verblassen mit den Sonnenstrahlen und Weiß vergilbt.

Leinen und Leinenmischung

Vorhänge aus 100 % reinem Leinen von mittlerem Gewicht oder mit einer sehr dicken Textur sind bei modernen Vorhängen weit verbreitet und Sie finden sie in einer Vielzahl von Fachzeitschriften.

Leinen ist ein strapazierfähiges, widerstandsfähiges Material und verleiht der Umgebung eine große Eleganz, kann aber gleichzeitig auch einige Probleme verursachen.

Leinenvorhänge knittern sehr leicht und können beim Aufhängen steif erscheinen. Leinen braucht eine Feinwäsche und riskiert beim ersten kleinen Fehler einzugehen.

Wenn Sie unbedingt Leinenvorhänge haben wollen, weil Sie seine Wirkung und sein Leuchten lieben, aber die Anzahl der Probleme mit diesem Stoff verringern wollen, sollten Sie Gardinen aus Leinenmischgewebe in Betracht ziehen.

Polyesterfasern in einem höheren Prozentsatz als Leinenfasern machen Ihre Gardinen leicht waschbar und ersparen Ihnen das Bügeln!

Tipps zum Waschen von Gardinen aus reinem Leinen.

Wir können unsere Gardinen aus Leinen in der Waschmaschine waschen. Das gebürstete Leinen, das gewebte und leichtere, ist am empfindlichsten. Wir empfehlen, mit zwei Spülgängen in der Waschmaschine fortzufahren, wobei maximal zwei Laken auf einmal eingelegt werden sollten.

Bedrucktes oder unbedrucktes Polyester

Polyester ist die meistverwendete Faser unter den Vorhangstoffen.

Es gibt verschiedene Arten von Polyester, und aus diesem Grund können einige Vorhänge sehr niedrige Preise haben, während andere sehr hohe Preise erreichen können.

Lassen Sie sich nicht täuschen, ein Vorhang aus Polyester ist nicht unbedingt weniger edel als ein Vorhang leinen. Der Wert ist durch die Komplexität der Verarbeitung gegeben.

Die gängigsten Garne für klassische Gardinen

Wenn wir an klassische Vorhänge denken, neigen wir dazu, uns große Vorhänge, Volants und Doppelvorhänge aus Samt oder Jacquard vorzustellen.

Der Trend geht heutzutage, was die klassische Einrichtung betrifft, dahin, einen klassischen Stil im Stil der Stoffe beizubehalten, aber große kostspielige Belastungen zu vermeiden.

Volants und Doppel- oder Dreifachvorhänge tendieren dazu, zugunsten raffinierter, aber einfacher Vorhänge zu verschwinden.