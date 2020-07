Prozessoptimierung, der Weg in die Zukunft

Prozesse & Geschäftsprozesse



Spricht man von der Prozessoptimierung, muss man zunächst ein einheitliches Verständnis der Begriffe Prozess & Geschäftsprozess generieren.

Generell versteht man unter dem Begriff Prozess, die Gesamtheit aufeinander einwirkender Vorgänge innerhalb eines Systems. So werden mittels Prozesse Materialien, Energien oder auch Informationen zu neuen Formen transformiert, gespeichert oder transportiert. Ein Geschäftsprozess hingegen hat seinen Fokus auf der Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit und Interaktion mit dem Kunden.

Aus der subtilen Definition des Begriffs „Prozess“ lässt sich daher erörtern, dass jede Tätigkeit innerhalb eines Unternehmens einem Prozess beziehungsweise einem Prozessschritt zugeordnet werden kann.

Egal ob Einzelhandelsunternehmen oder großer Dax-Konzern, jedes Unternehmen sollte eine Grundsubstanz an Prozessen aufweisen. Diese sind dabei oft auf unterschiedlichste Art dokumentiert. Ein Geschäftsführer eines kleinen Unternehmens, kann Ihnen meist alle Prozesse eigenständig erklären und aufzeichnen. Diese sind jedoch meist weder dokumentiert noch visualisiert. Ein Dax Konzern hingegen kann teilweise ganze Datenbanken an Dokumentationen und Visualisierungen aufweisen.

So unterschiedlich die Dokumentation von Geschäftsprozessen ist, so unterschiedlich kann auch die Optimierung von Geschäftsprozessen ausfallen. Hierbei kann es sich von einer reinen Optimierung, durch eine professionelle Dokumentation der Prozesse, bis hin zur Automatisierung von mehreren Prozessschritten handeln.

Der Weg zur Prozessoptimierung

Zu Beginn jeder Prozessoptimierung muss der Berater eine Übersicht und ein Grundverständnis aller Prozesse erhalten. Dies geschieht anhand von Workshops oder 1 – 1 Gesprächen mit der Führungsebene. Wurden alle Prozesse identifiziert und definiert liegt es nun am Berater, sein Verständnis der einzelnen Prozesse zu vertiefen. Die Gespräche zur Vertiefung innerhalb eines Prozesses werden mit den Mitarbeitern des jeweiligen Bereichs durchgeführt. Jeder Prozess wird dabei anhand eines oder mehrerer aktuellen Beispiele durchgegangen. Dabei wird sichergestellt, dass auch alle Prozessschritte innerhalb eines Prozesses abgedeckt wurden.

Auf Basis der zur Verfügung gestellten Informationen, Beispielen und eigenen Mitschriften, erstellt der Berater eine professionelle Dokumentation aller Prozesse und Prozessschritte in MS Word. Ein weiterer Baustein ist die Visualisierung der Prozessschritte nach BPMN. Business Process Model and Notation (BPMN, deutsch Geschäftsprozessmodell und -notation) ist eine grafische Spezifikationssprache im Prozessmanagement. Sie stellt Symbole zur Verfügung, mit denen Fach-, Methoden- und Informatikspezialisten Geschäftsprozesse und Arbeitsabläufe modellieren und dokumentieren können.

Nach Dokumentation und Visualisierung der Geschäftsprozesse können Optimierungspotenziale zur Kostenreduktion, Vereinfachung der Handhabung, als auch Automatisierung in Absprache mit dem jeweiligen Geschäftsbereich ausgearbeitet und implementiert werden.

Die verschiedenen Arten einer Prozessoptimierung

Eine simple Prozessoptimierung kann darin bestehen, dass die Prozesse eines Unternehmens zunächst professionell dokumentiert und visualisiert werden. Oftmals werden hierbei diverse Prozesslücken aufgedeckt, die durch Definition neuer Tätigkeiten und Verantwortungen geschlossen werden können. Komplexere Prozessoptimierungen können hingegen darin bestehen, dass Prozesse in einem Workflow – Management – System visualisiert und (teil-) automatisiert durchgeführt werden. Für diese Prozessoptimierungen kann beispielhaft Camunda BPM als freies Workflow-Management-System verwendet werden. Camunda BPM ermöglicht es Geschäftsprozesse nach BPMN zu definieren und diese automatisch auszuführen.

Schlussfolgernd kann man sagen, dass der erste Schritt zur Prozessoptimierung eine professionelle Dokumentation der Unternehmensprozesse ist. Erst durch die Dokumentation der Prozesse kann sichergestellt werden, dass neue Mitarbeiter ein gutes Grundverständnis Ihrer Aufgaben und Tätigkeiten haben. Gleichzeitig bietet eine gute Dokumentation die Möglichkeit, dass sich Mitarbeiter mit komplexen Themen, die selten auftreten, schnell befassen können. Eine Dokumentation der Prozesse kann somit auch die Einarbeitungsphase und aufgewendete Zeit reduzieren und erhebliche Kosten einsparen. Die Visualisierung von Geschäftsprozesse hingegen, zeigt nicht nur bei großen Unternehmen ineffiziente und kostenintensive Prozessschritte auf. Diese können im Nachgang meist kostengünstig optimiert werden.

Eine weitere Sicherheitsfunktion der Prozessdokumentation ist, dass im unglücklichen Fall eines Ablebens des Geschäftsführers, die Möglichkeit besteht das Unternehmen weiterzuführen. Diese Sicherheitsfunktion kann grade für mittelständische, familiengeführte Unternehmen höchst relevant sein. Eine Dokumentation der Prozesse bietet somit auch die Möglichkeit, dass allumfängliche Wissen der wichtigsten Personen eines Unternehmens an Nachfolger weiterzugeben.

Ausblick

Für Unternehmen des Mittelstands bietet sich die Chance, in ihren Märkten und Geschäftsbereichen Vorteile durch neue Technologien zu ergreifen. So kann die eigene Marktposition auch in einer globalisierten Wirtschaft behauptet und die individuelle Stärke zu einem Wettbewerbsvorteil genutzt werden.

Indem Sie kundenorientiert agieren, Prozesse effizienter gestalten und Lieferketten optimieren, schaffen Sie für den Betrieb eine Möglichkeit, die klassischen Stärken der Mittelständler mit den Vorteilen des technischen Fortschritts zu verknüpfen. Diese Umsetzung gelingt jedoch nur, wenn Unternehmen die Relevanz der Dokumentation und Visualisierung von Prozessen als ganzheitliche, bereichsübergreifende Aufgabe wahrnehmen.

Es gibt Positives zu vermelden. Die MA Data Consulting nutzt neueste, innovative Tools, Techniken und Methoden mit denen wir bereits erfolgreich unsere Kunden bei der Dokumentation, Visualisierung und Optimierung von Prozessen begleiten.

Mit unseren Consultants, Technikexpertise und Projekt-Know-How erzeugen wir nachhaltigen Business Value durch die Umsetzung von spannenden Projekten.

Die Wirtschaft befindet sich in einem rasanten Wandel, der es erforderlich macht, neue Wege zu gehen. Gerne unterstützen wir Sie auf Ihrem Weg der Prozessoptimierung und würden uns über ein persönliches Gespräch mit Ihnen freuen.