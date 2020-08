Wie kann man online Klavier lernen?

Wenn Sie der nächste Mozart werden wollen, oder einfach zu Hause mit dem Online-Klavierunterricht beginnen möchten, brauchen Sie keinen Klavierlehrer. Es gibt inzwischen viele Online-Klavierlektionen und Apps zum Klavierlernen.

Entdecken Sie 4 Websites zum Online-Klavierlernen

Ob Sie Anfänger oder Fortgeschrittener sind, oder Sie Ihre Technik verbessern möchten, haben wir die besten online Klavierstunden für Sie zusammengestellt. Klavierspielen lernen war noch nie einfacher.

Skoove Piano App

Es ist eine wirklich großartige und erschwingliche Option für jemanden, der eine Alternative zum Klavierunterricht sucht.

Skoove bietet insgesamt gute Grundkenntnisse im Klavierspiel, die wertvoll sein werden, wenn Sie zu fortgeschrittenerer Musik und Kursen übergehen.

Skoove ist auf Mac- und PC-Laptops, neueren iOS-Geräten, Chromebooks und Windows-Tablets verfügbar.

Skoove kann mit einem akustischen oder digitalen Klavier oder einem MIDI-Controller verwendet werden.

Flowkey

Flowkey ist eine Website, die dem Online-Klavierunterricht gewidmet ist. Ihr Gründer bemerkte das wachsende Interesse von Millionen von Menschen an diesem Musikinstrument.

Flowkey bietet Klavierstunden, die in 2 Abschnitte unterteilt sind. Im ersten Abschnitt geht es um die Einführung in das Klavier. Er richtet sich speziell an Anfänger, die lernen wollen, wie man mit 2 Händen übt.

Easy Piano

Schließlich eine Website, auf der Sie unabhängig von Ihrem Alter individuellen Klavierunterricht nehmen können. Auf Piano Easy ist kein Musiktheorie-Unterricht erforderlich, jeder Schüler nimmt Klavierunterricht, ohne jahrelangen Musikunterricht nehmen zu müssen.

Diese Lektionen zu Hause sind daher perfekt für Anfänger ohne musikalische Ausbildung, es ist keine Musikschule. Diese Website bietet Online-Klavierunterricht mit Videos und individuellen Übungen. Jeder Student muss einem Programm von 20 Stufen und 44 Übungen folgen. Die Sony-Videos sind eine ausgezeichnete Grundlage für schnelles und effizientes Lernen.

Imusic-school

Eine Webseite, die wie ein Konservatorium oder eine klassische Online-Musikschule aussieht. Alle Klavierklassen werden von talentierten Lehrern mit großer Erfahrung und großem Enthusiasmus betreut und sind Privatstunden.

Die Studenten haben die Möglichkeit, verschiedene Lektionen, Niveaus und Musikstile nach ihrem Geschmack oder Anspruch zu wählen. Pianist an der imusic-school zu werden, ist eine Aufgabe, die auf den ersten Blick kompliziert erscheinen mag, aber dank ihrer einzigartigen Methode nicht nur einfach, sondern zu einer echten Unterhaltung für alle Liebhaber dieses Instruments wird.

Wie viel kostet der Online-Klavierunterricht?

Wenn Sie schon immer Klavier lernen wollten und sich den Unterricht nicht rechtzeitig leisten konnten oder Schwierigkeiten hatten, die Zeit dafür zu finden, dann ist der Online-Klavierunterricht zu Hause ein guter Anfang.

Sie können Klavier in Ihrem eigenen Tempo lernen, wann immer es Ihnen passt, während die Schritt-für-Schritt-Anleitungen der besten Online-Klavierlektionen Sie in weniger als einer Stunde effektiv Anfängerlieder spielen lassen. Das Online-Klavierspielen lernen ist auch eine gute Möglichkeit zu entscheiden, ob Sie Klavier spielen möchten. Es bedeutet auch, dass Sie Spaß haben können, ohne dem Druck eines Lehrers ausgesetzt zu sein, der Ihnen über die Schulter schaut.

Um die Online-Klavierlektionen zu bewerten, haben wir berücksichtigt, was Sie aus dem Programm lernen würden, die Bandbreite der Musik, die Sie in den Lektionen lernen, die Leichtigkeit des Zugangs zu den Lektionen sowie die Leichtigkeit des Verstehens der Lektionen. Wir untersuchten auch, für welche Wissensstufen die Website am besten geeignet ist.