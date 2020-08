Warum Deutsche Limak-Hotels lieben?

Die 1995 gegründete Limak Hotels Group hat bisher über 25 Millionen Gäste in ihren acht Hotels beherbergt. Die Gruppe verfügt über Hotels in Antalya in der Türkei und Bafra in Nordzypern, und das jüngste Mitglied der Kette wird demnächst in Skopje in Mazedonien eröffnet.

Im Jahr 2000 wurde die Marke Limak International Hotels & Resort ins Leben gerufen, und mit dem Slogan "Warme Gastfreundschaft und exzellenter Service" wurde die Wahrnehmung und das Konzept der warmen türkischen Gastfreundschaft und des exzellenten Service als Markenverpflichtung registriert.

Die Deutschen lieben die Kette Limak Hotels einfach. Ihre beliebtesten Hotels folgen als Limak Atlantis Deluxe, Limak Arcadia Sport Hotel, Limak Zypern, Limak Lara und Limak Limra. Es ist kaum zu glauben, dass die Hotelgruppe eine satte 40%ige Rückkehrgastrate erreicht hat. Im Durchschnitt bewerteten deutsche Gäste die Hotels mit 9,2/10.

Deutsche Gäste kommen immer wieder in Hotels dieser Kette und sind aus vielen Gründen zufrieden. Hier ist ein bahnbrechendes Beispiel. Das Hotel reserviert jedes Jahr genau das gleiche Zimmer für seine wiederkehrenden Gäste. Es gibt Gäste, die 20 Jahre lang zur gleichen Jahreszeit in dasselbe Hotel kamen! Auch Gäste und Hotelpersonal haben langjährige Freundschaften.

Hier sind einige Bewertungen von TripAdvisor:

"Sabrina schrieb einen Bericht im Juli 2020:

Aachen, Deutschland

Traumurlaub

Wir waren im Oktober für 10 Tage in diesem Hotel. Es ist wirklich wunderschön und überall sehr sauber, die Zimmer sind schön eingerichtet, die Poolanlage ist toll, das Hotel liegt direkt am Strand, man kann dort Pavillons mieten in denen man wirklich gut entspannen kann. Einen Steg gibt es auch, wir hatten jeden Tage Sonne, das Essen war super, ein abwechslungsreiches Buffet, die a la Carte Restaurants sind auch zu empfehlen, alles war sehr lecker. Ein super freundliches, nettes und sehr hilfsbereites Personal, die Animateure haben wirklich ihr bestes getan und es gab jeden Tag ein interessant Programm zu sehen, ich habe nette Leute kennen gelernt und hatte wirklich extrem viel Spaß. Alles in allem, ein perfekter Urlaub, vielen Dank. Ich komme gerne wieder.

Datum des Aufenthalts: Oktober 2019".

"Stefan schrieb im August 2020 eine Rezension:

Bochum, Deutschland

Schönster Urlaub

Das Limak Atlantis Deluxe war unser erster Türkeiaufenthalt und wir können das Hotel wirklich empfehlen. Es besticht mit familiärer Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft in allen Belangen. Besonderer Dank gilt den Servicekräften, welche immer ein Lächeln hatten und einen tollen Job gemacht haben. Vielen Dank auch an Ünsal ARPACI für die Reservierung des barrierefreien Zimmers. Freuen uns 2020 auf ein weiteren schönen Urlaub mit Euch. Liebe Grüße an das ganze Team.

Datum des Aufenthalts: November 2019".

Fazit

Der Urlaub ist für viele Deutsche die schönste Zeit des Jahres. Und die meisten Deutschen planen ihn schon zu Beginn des Jahres sorgfältig. Die meisten Deutschen wollen sich ausruhen und ihren Urlaub entspannt und gemütlich verbringen, mit viel Sonnenschein und gutem Essen.

Besonders gefragt ist auch in diesem Jahr wieder der Sommerurlaub in der Türkei: Die Buchungsumsätze im deutschen Reisevertrieb sind schon jetzt beachtlich mit 58% über dem Vorjahr, das für das Land am Bosporus bereits deutlich höhere Buchungen aufwies. Mit einem beeindruckenden Comeback gewinnt die Türkei Marktanteile zurück, die in der Krise an andere Reiseziele wie Spanien und Griechenland verloren gegangen sind.

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website der Limak Hotels & Resorts.