Kreis Kleve. Seit einigen Jahren führen die Rotary Clubs aus Moyland, Kevelaer und Geldern ihre alljährliche Weihnachtskalender-Aktion durch. Dank der 132 Sponsoren, die 173 Preise im Wert von über 17.600 Euro zur Verfügung stellten, konnten erneut 4.000 Kalender, mit attraktiven Preisen, verkauft werden. Nun durften sich zahlreiche Vereine und Institutionen über großzügige Spenden freuen. 5.625 Euro erhielt sowohl das Kinderpalliativteam Stenenboot, als auch der Verein Pro Dogbo, sowie 5.000 Euro an den Verein zur Förderung von Schule, Alphabetisierung und Gesundheit Hispaniola. Weitere 10.000 Euro gehen an die Tafeln und vergleichbare Einrichtungen im Kreis Kleve. Der Restbetrag von 3.000 Euro geht an einen Projektkurs des Freiherr-vom-Stein-Gymnasium aus Kleve. Der Kurs trägt den Titel: Erinnern und verstehen, statt ignorieren und vergessen". Er soll dabei helfen Schüler an die Werte der Demokratie heranzuführen.