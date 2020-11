Über eine Spende in Höhe von 705 Euro darf sich jetzt der Verein Lachen Helfen freuen. Dieses Geld kam bei einer Sammlung unter den Kommunionkindern in der St. Stephanus-Pfarrgemeinde in Goch-Kessel zusammen.

18 Kinder haben sich an dieser Aktion beteiligt – die Kinder haben sich untereinander nicht beschenkt, sondern spendeten stattdessen für einen guten Zweck. Auch aus den eigenen Geldgeschenken landet so der eine oder andere Euro nicht in der eigenen Tasche, sondern in der Spendendose, die in diesem Jahr an Lachen Helfen geht. Silke Ounanian, selber Mutter eines der Kommunionskinder in St. Stephanus, hatte die Spendenaktion organisiert.

Jubiläum im kommenden Jahr

Der Verein Lachen Helfen – Kinder in Not wird im kommenden Jahr 25 Jahre alt. Er war 1996 von den ersten Soldaten der Bundeswehr im Bosnien-Einsatz noch unter dem Namen „Teddybären für die Krajina“ gegründet worden. Aufgerüttelt von den Bildern der unglaublichen Zerstörungen und des Elends vor allem der Kinder in den Kriegsgebieten des ehemaligen Jugoslawiens, wollten die Soldaten mit in Deutschland gespendeten Spielsachen den Kindern ein Lachen zurück in die Gesichter zaubern. Überwältigt von der großen Spendenbereitschaft in der Heimat entstand so der Verein Lachen Helfen, der heute in jenen Gebieten hilft, in denen deutsche Soldaten und Polizeibeamte im Auslandseinsatz sind. Mit dem Geld aus Kessel wird ein Spielplatz-Projekt in Georgien unterstützt.