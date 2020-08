Abschluss im Sommerleseclub Kalkar 2020

Kalkar. Im Zeichen von Corona ist alles anders: auch die beliebte Ferienaktion der Bücherei Kalkar musste auf Veranstaltungen und den beliebten Abschluss im Kernwasserwunderland verzichten. Nur die kleine Verlosung, die im Freien stattfinden konnte, durfte natürlich nicht fehlen. Umso mehr freute sich das ganze Büchereiteam, dass trotzdem über 50 Kinder viel Spaß am Lesen, am Erzählen über Bücher und an der ganz individuellen Gestaltung der Logbücher hatten. Ob Fotos, kreative Malereien oder das Erfinden einer eigener Geschichten, es war alles dabei. Der seit zwei Jahren eingeführte „Team-Modus“ wurde sehr gut angenommen und auch das Online-Logbuch erfreut sich wachsender Beliebtheit. So soll es sein!