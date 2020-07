Es gibt wahrscheinlich kaum jemanden im Schifferstädtchen der Jonni nicht kannte, und bestimmt niemanden der ihn nicht mochte. Deshalb war die Nachricht über den plötzlichen Tod von Jonni Heinen (63) auch so erschütternd. Jonni war Griether durch und durch, dort geboren ist der dem Städtchen bis zu seinem Ableben treu geblieben. Ebenso treu und sehr engagiert war Jonni auch bei den Griether Vereinen. Beim SV Grieth war er seit 1969 Mitglied und als Spieler erfolgreich in allen Jugend- und Senioren-Mannschaften. Nach einer Knieverletzung wurde er Betreuer und später, für viele Jahre, Fußballobmann im Vorstand. Neben der Liebe zum Fußball waren Jonni die Kameradschaft und die Geselligkeit immer wichtig. So wundert es auch nicht, dass Jonni ebenfalls im Elferrat der Griether Karnevalsgesellschaft und in der St. Victor Schützenbruderschaft sehr aktiv war. Mit seiner unverwechselbaren sonoren Stimme, seinem herzhaften Lachen und seiner fröhlichen Art wird Jonni fehlen, und Grieth wird sich immer gerne an ihn erinnern. Am Freitag, 10. Juli um 10 Uhr ist der Gottesdienst und anschließend die Beisetzung auf dem Friedhof, natürlich in Grieth. Die Plätze in der Kirche sind, Corona-Bedingt, begrenzt. Die Vereine entsenden Abordnungen. Auf dem Friedhoff besteht, unter Einhaltung der Abstandsregeln, dann Gelegenheit sich von Jonni zu verabschieden und ihm die letzte Ehre zu erweisen.