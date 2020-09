Kalkar. Im Stadtkern von Kalkar gibt es wieder eine Postfiliale. Nach der überraschenden Trennung vom vorherigen Betreiber Anfang Juni ist die Filiale jetzt an gleicher Stelle im Ladenlokal „Kiosk Thikran Almurad“ zu finden. Almurad, der bereits seit längerem erfolgreich die Reeser Postfiliale betreibt, freut sich auf die neue Aufgabe in der Nicolaistadt. „Wir werden alle wesentlichen Postleistungen anbieten. Kunden können wie gewohnt Brief-, Paket- und Einschreibemarken kaufen. Auskünfte zu Postprodukten und die Annahme von Brief- und Paketsendungen gehören selbstverständlich zum Programm, sagt Almurad. Besonders erfreulich: Auch die Postbank-Leistungen bleiben weiterhin vor Ort. Die Eröffnung des Kiosks lässt noch bis zum 01.12. auf sich warten, Mobiliar und Kasse habe zurzeit lange Lieferfristen.

Im Angebot ist künftig zudem der Service „Postfiliale direkt“. Kunden können sich Sendungen direkt an dieFiliale senden lassen, um sie später abzuholen. Die Filiale ist montags bis freitags von 9 Uhr bis 13 Uhr und von 14.30 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet, samstags von 9 bis 13 Uhr.

„Das ist eine gute Nachricht für die Monrestraße, die Innenstadt und alle Kalkarer“, sind sich Bürgermeisterin Britta Schulz und Wirtschaftsförderer Bruno Ketteler sicher. Schulz und Ketteler dankten zudem Jürgen Broux vom Vertriebsmanagement der Deutschen Post AG in Dortmund, der sich in Kalkar intensiv für eine gute Lösung eingesetzt hatte.