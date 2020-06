Bewertung des Immobilienmarktes

Anstieg bei Häusern, lineare Entwicklung bei Wohnungen

Da die Raten weiterhin niedrig bleiben und die Nachfrage weiterhin das Angebot übersteigt, wird erwartet, dass die Preise für Wohnungen im Laufe des Jahres um etwa 1% steigen werden. Diejenigen, die gut gelegen sind, werden stärker steigen als die anderen. Auf der anderen Seite dürften die Preise für Wohnungen, die heute mehr pro Quadratmeter kosten als Häuser, stagnieren oder sogar leicht sinken. Dies liegt zum einen daran, dass viele Wohnungen, die ersetzt werden sollen, zu isoliert oder zu teuer sind. Zum anderen bauen wir mehr kleine Eigentumswohnungen pro Stockwerk, die für Käufer besser zugänglich sind.

Was waren Ihrer Meinung nach die Faktoren, die den Immobilienmarkt im vergangenen Jahr geprägt haben?

Vor einigen Jahren galten Einfamilienhäuser noch als gefährdete Modelle. Im vergangenen Jahr erlebten sie trotz des Preisanstiegs einen neuen Boom. Sie erfreuten sich größerer Beliebtheit als Eigentumswohnungen, wie die Zahl der in den Online-Immobilienanzeigen veröffentlichten Gesuche beweist. Im Gegensatz dazu war die Nachfrage nach Eigentumswohnungen im gehobenen Segment rückläufig. Darüber hinaus richtet sich die Nachfrage zunehmend auf gut gelegene Gebiete.

Immobilienpreise steigen weiter

Es gibt keinen idealen Zeitpunkt dafür. Tatsache ist, dass Immobilien nach wie vor eine wertvolle Investition sind. Die Preise für Einfamilienhäuser sind in den letzten zehn Jahren um 40% gestiegen, die Preise für Immobilien pro Stockwerk sogar um mehr als 50%. Die nach wie vor niedrigen Zinssätze veranlassen auch mehr Verbraucher dazu, sich den Traum vom Eigenheim zu erfüllen.

Wer bestimmt die Preise auf dem Immobilienmarkt?

Vor allem die Geldpolitik der Schweizerischen Nationalbank. So ist zum Beispiel die Rendite der zehnjährigen Bundesobligationen seit zwei Jahren negativ. Folglich sind und bleiben Investitionen in Immobilien unschlagbar. Schauen Sie sich die Schweiz Immobiliensuche auf Realadvisor an.

Immobilienmarkt in der Krise

Die gegenwärtige Krise hat nicht nur dramatische Auswirkungen auf das tägliche Leben und die Bewegungsfreiheit der Menschen. Auch die Finanzwelt muss kämpfen. Überall auf der Welt brechen die Aktienmärkte zusammen - und auch die Schweiz bleibt nicht verschont. In früheren Krisen, wie dem Platzen der Internetblase 2001 oder der Finanzkrise 2008, waren Direktinvestitionen in Immobilien wie ein Fels in der Brandung gewesen. Einer der Gründe für diese Stabilität liegt darin, dass die Menschen auch im Falle eines Börsencrashs weiterhin ihre Miete bezahlen.

Bislang waren die Nachrichten eher beruhigend - zumindest für Immobilieninvestoren. Aber kann man die aktuelle Situation mit der früherer Börsenkrisen vergleichen? Kurz gesagt, die Antwort lautet "wahrscheinlich nicht". Für Investoren ist die kommende Wirtschaftskrise nur ein Teil des durch das Coronavirus verursachten Problems.

Für Villenbesitzer ist die Situation etwas unsicherer. Derzeit haben Immobilienmakler Schwierigkeiten, Kunden zu treffen, um sie herumzuführen. Im Falle von Villen, in denen sich die Menschen am häufigsten mit ihrer Familie niederlassen wollen, ist dies ein schwerwiegender Nachteil. Hinzu kommt, dass potenzielle Kunden über die wirtschaftliche Situation besorgt sind und Angst haben, eine große Investition zu tätigen.

Nur eine massive Zinserhöhung zusätzlich zu den derzeitigen Schwierigkeiten könnte einen Absturz verursachen. Die Schweizer wollen ihre Heimat nicht aufgeben. Aber selbst wenn Korrekturen zu erwarten sind, glauben wir, dass sich der Markt erholen wird.