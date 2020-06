Der AirBit Club ist in mehr als 160 Ländern tätig und hat mehr als 1,9 Millionen Mitglieder. Die Prämisse dieses Clubs ist, dass er ein Unternehmen und eine Bildungseinrichtung ist, die über die Grenzen der traditionellen Wirtschaft hinausgeht. Der AirBit-Club ist eine jener modernen Plattformen, die versprechen, das Werkzeug für die finanzielle Erholung zu sein, wenn die Weltwirtschaft der Krise zum Opfer fällt.

Der AirBit-Club ist der erste dezentralisierte Club, der durch Technologie und Wirtschaft eine Möglichkeit für Menschen bietet, ihr eigenes Unternehmen zu gründen und Einkommen zu generieren. Die Clubmitglieder können zu Hause an ihrem Schreibtisch arbeiten und Einkommen erwirtschaften, was es der Weltwirtschaft erleichtert, in diesen schwierigen Zeiten funktionsfähig zu bleiben.

Der AirBit Club ist seit 2015 ein führender Verfechter der Blockkettentechnologie. Durch die Plattform wurden Millionen von Menschen über die wichtigsten Merkmale und Vorteile der Dezentralisierung aufgeklärt. Der AirBit Club unterstützt das Geschäft mit der Krypto-Währung, seine Mitglieder erhalten Schulungen über Blockchain sowie Workshops zur Generierung digitaler Assets. Sie starteten 2015 in Mexiko mit 30 Mitgliedern und 2018 überstieg die Zahl 33.000. Als Pionierclub in der Branche der kryptographischen Wirtschaft musste der AirBit-Club mehrere Hindernisse überwinden: Migration zu einer schnelleren Plattform, die sein schnelles Wachstum unterstützt, Fehlinformationen zu diesem Thema und sogar einige Kritikpunkte.

Einer der Hauptbestandteile des AirBit-Clubs besteht darin, dass er große Veranstaltungen präsentiert, bei denen Führungskräfte die Mitglieder in Gesprächen und Workshops mit Experten auf diesem Gebiet über neue Trends in der Technologie und der digitalen Wirtschaft schulen. Sie werden auch mit den Neuerungen innerhalb der Plattform vertraut gemacht und erhalten die Möglichkeit, durch Musikkonzerte, Festivals und Aktivitäten mit renommierten Persönlichkeiten miteinander in Kontakt zu treten. Einige der wichtigsten Veranstaltungen, die von der Plattform organisiert wurden, waren der Business Consensus 2019 in São Paulo und der AirBit Club MotorSports in Mexiko.

Man kann daraus schließen, dass digitale Gemeinschaften wie der AirBit Club nicht von starken Sicherheitsmaßnahmen wie Grenzschließungen oder sozialer Distanzierung betroffen sind. Dank digitaler Initiativen wie dem AirBit-Club können Menschen auf der ganzen Welt ihre Einnahmequellen weiter ausbauen, da das Internet keine Grenzen kennt.