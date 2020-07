Welche Anleger möchten wir ansprechen?

Immobilien sind als Kapitalanlage eine attraktive Beimischung im Portfolio für den privaten Vermögensaufbau. Deshalb konzentrieren wir uns bei unserer Immobilienvermittlung gerne auf Kleinanleger mit Interesse an einem kalkulierbaren Investment mit guter Rendite. Darüber hinaus ist unser Büro am Standort Hünstetten auch Ihr erster Kontakt, wenn es um ein professionelles Investment geht. E1 deckt als Immobilienmakler mit langjähriger Erfahrung alle Dienstleistungen rund um den Kauf und den Verkauf von Off Market Immobilien ab. Dazu gehört die Evaluierung Ihrer individuellen Anlageziele ebenso wie die Bewertung des Objekts mit der Verhandlung des Verkaufspreises und die Vereinbarung eines Notartermins oder die nachfolgende professionelle Entwicklung eines Anlageobjekts. Mit diesem breiten Spektrum möchten wir private wie institutionelle Investoren ansprechen und für Käufer und Verkäufer interessant sein.

In welchen Regionen befinden sich unsere Off Market Immobilien?

Jede Immobilienvermittlung ist nur so gut wie die Objekte im Portfolio. Deshalb konzentriert sich unser Immobilienbüro auf die sprichwörtlichen Perlen am Markt, die es im Rheingau-Taunus-Kreis im Segment Off Market Immobilien gibt. Wer den Markt vor Ort aufmerksam verfolgt, wird feststellen, dass die Auswahl an schönen Objekten zu einem bezahlbaren Preis sehr überschaubar ist. Ein Grund liegt nicht zuletzt darin, dass die besten Anlageimmobilien durch Empfehlungen verkauft werden und deshalb gar nicht erst öffentlich inseriert werden müssen.

Doch auch wer überregional oder sogar international eine Investition in Immobilien anstrebt, ist bei uns an der richtigen Adresse. Als Immobilienprofis verfügen wir über ein gewachsenes Netz an Kontakten im In- und Ausland, so dass auch eine Geldanlage oder ein Ankauf außerhalb unseres Einzugsgebiets kein Problem darstellt. Sprechen Sie uns bei einer geplanten Investition oder bei einem angestrebten Verkauf im Rheingau-Taunus-Kreis oder außerhalb gerne an und lassen Sie sich von unserem breit gefächerten Portfolio an renditestarken Immobilien begeistern.

