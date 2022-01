Wie erkenne ich einen Bauchspeicheldrüsenkrebs rechtzeitig? Die Onkologie am Hellmig-Krankenhaus beleuchtet mit einem Informationsabend am Mittwoch, 12. Januar, ab 18 Uhr die neuen Chancen und Ausblicke und gibt Tipps, wie man auch durch eigene Lebensführung das Risiko an Bauchspeicheldrüsenkrebs zu erkranken mindern kann.

Referenten sind Dr. Wolfgang Neukirchen, Leitender Arzt der Klinik für Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin im Hellmig-Krankenhaus Kamen und Dr. Peter R. Ritter, M.A., Direktor der Kliniken für Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin im Klinikum Westfalen.

Wegen der Pandemie wird der Informationsabend online durchgeführt. Ein Kommunikationsgerät mit Internetzugang genügt, die Teilnahme ist auch anonym möglich. Im Anschluss an den Vortrag können individuelle Fragen gestellt werden. Auf der Internetseite https://www.klinikum-westfalen.de/ findet sich ein Link zur Veranstaltung und eine Anleitung zur Teilnahme mit wenigen Klicks.

Bauchspeicheldrüsenkrebs ist in Deutschland relativ selten. Aktuell erkranken etwa 15 von 100.000 Menschen daran. Häufig bleibt er lange unentdeckt, was dazu führt, dass die Prognose auf Heilung meist schlecht ist und er rasch zum Tode führen kann. In den vergangenen Jahren haben sich durch neue Therapiekonzepte spürbare Verbesserungen in Überlebenszeit und Lebensqualität ergeben.