Lachen darf man eigentlich immer, vielleicht fehlt dem ein oder anderen aber der Anlass oder die Gesellschaft dazu. Daher lädt das Präventionszentrum Kamen alle Lach-Begeisterten und Lach-Interessierten zum ersten Online- bzw. Telefonlachen ein.

Von Herzen gelacht wird am Sonntag, 9. Januar, um 11 Uhr sowie am Mittwochabend um 19.45 Uhr. Die Zugangsdaten und weitere Informationen erhalten alle Lachwilligen von den Initiatoren Hedwig Koch-Münch und Friedhelm Koch unter Tel. 02307/ 41227 oder www.praevention-und-lachyoga.de.

Noch mehr Lachen gibt es unter www.lachen-online.de. Dort besteht die Möglichkeit bei verschiedenen Anbietern mitzulachen. Beim www.morgenlachen.de wird jeden Tag um 9 Uhr die ganze Woche gelacht und sich freudvoll bewegt. Ganz neu in diesem Jahr ist das Abendlachen an jedem Dienstag, Mittwoch und Freitag jeweils um 19.30 Uhr. Für Familien ist freitags das Lachen zu erleben unter www.familienlachen.de. Drei Minuten Lachen auftanken gibt es beim Lachtelefon: 02131/ 7734152 die ganze Woche über von 9 bis 21 Uhr.

Hintergrund: Vieles kann auch in diesem Jahr nicht geändert werden und muss so angenommen werden, wie es gerade kommt. Beim Lachyoga bemühen sich die Praktizierenden darum, aus den Gegebenheiten etwas Gutes zu machen. Sie schauen mit einem freundlichen Lächeln, Lachen in die Zukunft und bewahren sich die Hoffnung und Zuversicht, dass sich alles zum Guten wenden wird. Sie sind dankbar über jeden Tag, über jeden kleinen Glücksmoment, über jede freundliche Begegnung, über all das, was sie haben.