Eine Zeugin machte die Polizei am Freitag, 15. Oktober, auf ein seit längerer Zeit an der Burgstraße in Kamen abgestelltes Pedelec aufmerksam.

Die eingesetzten Polizeibeamten fanden dort ein schwarzes, unverschlossenes Damenrad der Marke Prophete vor und stellten es sicher.

Bisher haben sich keine Hinweise auf die Eigentümerin oder den Eigentümer ergeben.

Wer erkennt sein Pedelec wieder oder kann Angaben zum möglichen Eigentümer machen? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter Tel. 02307/ 921 3220 oder 921 0.