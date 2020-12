Fahrzeuge auf Verkehrsinsel geschleudert - Drei Verletzte bei Unfall in Kamen

Am Montagmorgen (21.12.2020) fuhr eine 40-jährige Bergkameneringegen 6.30 Uhr auf der Straße Zollpost in Richtung Unnaer Straße. Nach ersten

Feststellungen der Polizei beabsichtigte sie, geradeaus auf die Autobahn in Richtung Köln

aufzufahren. Als sie in den Kreuzungsbereich einfuhr, kollidierte sie mit einem

von rechts kommenden PKW eines 43-jährigen Kameners, der auf dem rechten

Fahrstreifen in Richtung Unna fuhr.

Durch den Aufprall wurden die Fahrzeuge aufdie Verkehrsinsel der Autobahnanschlussstelle geschleudert. Die Airbags an

beiden Fahrzeugen lösten aus.

Umherfliegende Fahrzeugteile sowie ein herausgerissenes Verkehrsschild

beschädigten das Fahrzeug eines von der Autobahn kommenden 37-jährigen Hammers,

der an der Haltelinie der Rotlicht zeigenden Ampel auf der Linksabbiegerspur

wartete.

Rote Ampel missachtet



Die Bergkamenerin, die nach ersten Ermittlungen am Unfallort das Rotlichtmissachtet hatte, wurde verletzt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Kamener sowie sein 17-jähriger Beifahrer verletzten sich leicht

und konnten nach ambulanter Behandlung wieder aus dem Krankenhaus entlassen

werden.

Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 21.000 Euro. Zur Unfallaufnahme

und zum Abschleppen der Fahrzeuge musste der Kreuzungsbereich zeitweise gesperrt

werden.