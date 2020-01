Bei der Jahresdienstbesprechung des Löschzug Heeren-Werve der Feuerwehr Kamen konnte man auf ein ereignisreiches Jahr 2019 zurückschauen. Zu 83 Einsätzen der unterschiedlichsten Art rückten die 6 Feuerwehrfrauen und 54 Feuerwehrmänner der Einsatzabteilung im Jahr 2019 aus. Die Einsätze bestanden aus 45 Brandmeldungen und 38 Einsätzen unterschiedlichster Art, wie zum Beispiel technische Hilfeleistungen oder der Grundschutz der Stadt Kamen indem man die Hauptwache personell besetzte. Eine besondere Herausforderung für die Einsatzkräfte des Löschzug 3 war der Brand der Isolierung eines Bitumensilos im Februar des Jahres 2019.

Dass die vielfältigen Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr des Löschzuges Heeren-Werve mit Bravur bewältigt werden konnten, ist dem guten Ausbildungsstand der Feuerwehrfrauen und -männer zu verdanken. Auf die qualifizierte Fort-und Weiterbildung der Einsatzkräfte im Löschzug 3 wird großen Wert gelegt, davon zeugt nicht nur die hervorragende Arbeit im Einsatz, auch die 2.964 Stunden im Ausbildungsdienst sprechen dafür. Soviel Engagement trifft natürlich auf eine große positive Resonanz in der Bevölkerung und in der Verwaltung.

Bürgermeisterin Elke Kappen und Beigeordnete Hanna Schulz gaben das in ihren Reden wieder und sicherten den Kameradinnen und Kameraden des Löschzug Heeren-Werve ihre Anerkennung und Unterstützung zu.

Dem Löschzug Heeren-Werve gehören zudem 2 aktive Mitglieder der Unterstützungsabteilung sowie 6 Kameraden der Ehrenabteilung Heeren und Rottum an.

Hinzu kommen noch 227 fördernde Mitglieder.