Dem schnellen Einsatz der Feuerwehr Kamen ist es zu verdanken, das ein Zimmerbrand in Kamen in der Danziger Straße einen relativ glimpflichen Ausgang nahm.

Aus unbekannter Ursache kam es in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Abend in der Danziger Straße zu einem Schwelbrand, den die Feuerwehr schnell gelöscht hatte. Eine Person musste allerdings mit einer Rauchgasintoxikation vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden