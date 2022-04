Kreis Unna. Die Worte "Alla Polacca" verraten dem Leser, dass ein Musikstück rhythmisch wie eine Polonaise gespielt werden soll. Sie zieren auch die Noten der Werke, mit der die Musiker der Neuen Philharmonie Westfalen beim achten Sinfoniekonzert verzaubern. Am Mittwoch, 6. April, um 19.30 wird in der Konzertaula Kamen aufgespielt – als Benefiz für die Ukraine.

Die Eintrittsgelder des umgewidmeten Sinfoniekonzerts gehen an den polnischen Partnerkreis des Kreises Unna, Nowy Sącz. Die Partnerschaft besteht seit 1997, so dass in diesem Jahr das 25-jährige Jubiläum ansteht. Als grenznaher Kreis zur Ukraine nimmt Nowy Sącz derzeit viele geflüchtete Frauen und Kinder auf. Schulen werden zu Unterkünften umfunktioniert, um weitere Camps für einen vorübergehenden Aufenthalt einzurichten. Dafür sind Geldspenden dringend nötig.

Prayer for the Ukraine

Unter der Leitung von Christopher Ward, Generalmusikdirektor am Theater Aachen, startet das Konzert mit einem Werk des ukrainischen Komponisten Valentin Silvestrov: "Prayer for the Ukraine". Getreu des Mottos "Alla Polacca" folgt darauf die spätromantische "Konzertouvertüre E-Dur op. 12" von Karol Szymanowski.

Frédéric Chopins "Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 e-moll op. 11" interpretiert die vielfach ausgezeichnete Pianist Sophie Pacini am Klavier. Mit der Polonaise im Finale von Peter Iljitsch Tschaikowskys "Sinfonie Nr. 3 D-Dur op. 29 ‚Polnische‘" schließt sich der Kreis wieder mit dem berühmten Tanz aus Polen.

Tickets im Online-Vorverkauf

Das Konzert am Mittwoch, 6. April, beginnt um 19:30 Uhr. Karten gibt es über den Online-Ticketshop unter ticketservice.kreis-unna.de/webshop/webticket/eventlist. Als Ansprechpartnerin steht Doris Erbrich vom Kulturbereich des Kreises entweder unter Tel. 02303/27-14 41 oder per E-Mail an doris.erbrich@kreis-unna.de zur Verfügung. Das Konzert findet unter der 3G-Regel statt. Mehr Infos gibt es auch unter neue-philharmonie-westfalen.de.