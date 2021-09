Nordrhein-Westfalen hat seit kurzem eine neue US-amerikanische Generalkonsulin: Pauline A. Kao trat im August 2021 ihren Dienst in Deutschland an. Nun lud sie zum Empfang in ihre Residenz nach Düsseldorf. Neben Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Wirtschaft war auch das Marie-Curie-Gymnasium Bönen eingeladen.

Erfolgreiche Zusammenarbeit

„Wir haben uns sehr über die Einladung gefreut“, sagt Karsten Brill, Englischlehrer am MCG. „In der Vergangenheit konnten wir viele spannende Projekte zusammen mit dem US-Konsulat machen.“ So besuchten zum Beispiel amerikanische Studierende im Rahmen des „Meet US“-Programms mehrere 8. Klassen des Bönener Gymnasiums, um den Schülerinnen und Schülern mehr über den Alltag amerikanischer Teenager zu erzählen.

Wettbewerbe und Projekte

Die Bönener Gymnasiasten nahmen auch erfolgreich am Umweltwettbewerb „Going Green“ und einem Projekt zur Präsidentschaftwahl teil. Zum Jubiläum der Rosinenbomber besuchte Kaos Vorgängerin sogar die Schule am Billy-Montigny-Platz und führte mit Neuntklässlern ein Geschichtsprojekt durch. „Unabhängig davon, wer in den jeweiligen Ländern gerade regiert: Persönliche Begegnungen und Austausch stehen im Mittelpunkt“, erläutert Brill.

Videokonferenzen mit NASA und New York Times

„Auch während der Coronazeit konnten wir zusammen einiges auf die Beine stellen“, erläutert Brill. Oberstufenschülerinnen und -schüler des MCG konnten dank des US-Konsulats Videokonferenzen mit NASA-Wissenschaftlern in Kalifornien und einem New York Times-Journalisten durchführen. Ziel all dieser Projekte sei es, im Englischunterricht ein differenziertes, fundiertes und kritisches, aber auch individuelles Amerikabild zu zeichnen, auf dessen Basis die Schülerinnen und Schüler sich selbst ein Bild machen.

Lebendiger Englischunterricht

„Dass die ganzen Projekte auf Englisch stattfinden ist natürlich ein weiterer Vorteil“, lacht Englischlehrer Brill. „So können unsere Schülerinnen und Schüler ihre im Unterricht erworbenen Kenntnisse gleich ausprobieren und anwenden. Gelungene Kommunikation ist unser Ziel.“ Brill freut sich, dass die Zusammenarbeit auch unter der neuen Leitung fortgesetzt wird.

Diplomatische Erfahrung

Die Schülerinnen und Schüler interessieren sich bei den Begegnungen auch immer für den Werdegang der Diplomaten. Kao bringt hier viel internationale Erfahrungen ein. Vor ihrer Entsendung nach Düsseldorf war Kao Leiterin der Abteilung für öffentliche Angelegenheiten im US-Generalkonsulat in Shanghai, China. Ihre diplomatischen Stationen zuvor waren Tokio, Berlin, Washington D.C., Brüssel, Peking und Hawaii. Die Konsulin spricht neben Englisch fließend Deutsch und Mandarin-Chinesisch sowie ein wenig Japanisch. Der Englischunterricht am MCG wird also weiterhin spannend bleiben.