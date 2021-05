Die kunstwerkstatt sohle 1 zeigt Einblicke in ihre 25. Jahresausstellung „Rhythmus“, corona-bedingt als digitale Präsentation.



Vom 30. Mai bis 4. Juni kann die Ausstellung unter www.galerie-sohle1.de angesehen werden. Hier ist von jedem teilnehmenden Künstler zumindest ein Werk zu sehen. Beteiligt sind auch Künstlerinnen der Gruppe „Kunstzuckerhut“ aus Hettstedt.

Katalog im Kulturreferat erhältlich

Ein Katalog aller Arbeiten (gestaltet von Thea Holzer) mit detaillierten Erklärungen ist dort ebenfalls erhältlich, er kann zuvor schon im Kulturreferat der Stadt Bergkamen, Rathausplatz 4, erstanden werden. Nicht nur die Werke sind abgebildet, auch Hintergrundinformationen und Gedanken zum Werk sind auf den über 70 Seiten enthalten.

Filme zur Ausstellung

Wer jedoch auch beide von Marij Neumann gestalteten Filmchen sehen und alle Werke direkt auf sich wirken lassen möchte, der sollte sich das letzte Wochenende im Oktober vormerken. Am 30. und 31. Oktober wollen die beteiligten Künstler die jährliche Kunstlese dazu nutzen, ihre Werke in der Ökologiestation präsentieren. Und auch dort wird es den Katalog natürlich noch geben. Ob es gelingen wird, zu diesem Termin auch die Gastkünstlerinnen aus Hettstedt nach Bergkamen zu locken, ist noch nicht gewiss, aber die Werke sollen schon gezeigt werden. Anlässlich des Jubiläums der 25. Jahresausstellung waren nämlich Kunstschaffende aus Hettstedt eingeladen, sich an der Ausstellung zu beteiligen und zu zeigen, was ihnen zum Thema Rhythmus eingefallen ist – und vier Künstlerinnen haben mitgemacht. Im Katalog und im Video sind sie auf jeden Fall vertreten.