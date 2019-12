Bei der akademischen Jahresfeier der TU Dortmund wurde dem Kamener Komponisten und Musiker Dr. Reinhard Fehling vor rund 1000 Gästen die Ehrennadel der Universität verliehen.

Die Ehrung bezieht sich seine Tätigkeit als Leiter des Universitätschores in den Jahren 1998 - 2013.

Wichtige Aufführungen in dieser Zeit waren:

- 2002: 'Schumanns Schatten' - ein biografisches Konzert nach dem gleichnamigen Roman von Peter Härtling.

- 2005: '... aber ich' - ein von Dr. Reinhard Fehling komponiertes Oratorium mit dem Untertitel 'Gesänge aus dem Exil' nach Texten von Berthold Viertel und Franz Schubert.

- 2006: 'Dona nobis pacem' - Schuberts Messe in As-Dur mit Bitten um Frieden in den Sprachen der ausländischen Teilnehmer der internationalen Musikwoche Campus Cantat der TU Dortmund.

- 2008: 'Schöpfung - überarbeitet' - Haydns 'Schöpfung' mit einem von Dr. Fehling komponierten alternativen 3. Teil (behandelnd den Sündenfall und die Vertreibung aus dem Paradies).

- 2010: 'Septem Verba' - ein Oratorium von G. B. Pergolesi, von Dr. Fehling entdeckt und im Rahmen seiner Dissertation von Breitkopf und Härtel verlegt. Von René Jacobs und der Akademie für alte Musik 2012 beim Festival in Beaune aufgeführt.

- 2013: 'Lazarus' von Franz Schubert, ein musikalisches Fragment, von Dr. Fehling musikalisch vervollständigt.

Die Programme wurden fast alle auch in Kamen aufgeführt (2006 und 2010 in der kath. Pfarrkirche Heilige Familie, sowie 2005 und 2013 in derKonzertaula Kamen).

2005 und 2013 war auch der Kamener Chor 'Die letzten Heuler' beteiligt, den Dr. Reinhard Fehling leitet.