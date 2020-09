Erste Konfirmation in Zeiten von Corona

In Kamen-Methler fand am Samstag (19.09.2020) die erste Konfirmation, unter der Leitung von Pastor Jochen Voigt, in diesem Jahr in der Margaretenkirche statt.

Die Jahreszeit ist zwar etwas ungewohnt für diese Festlichkeiten, doch in Zeiten der Corona Pandemie ist alles anders.

Auf Abstand ging es in die Kirche und nur grüppchenweise wurden die Bänke besetzt. Es durfte nicht gesungen werden und auch das Abendmahl wurde nur mit den Konfirmanden gefeiert.

Selbst die Anzahl der Konfirmanden waren auf 7 begrenzt.

Auch der Chor durfte nur mit einer kleinen Gruppe zusammen mit wenigen Bläsern des Posaunenchores auf der Empore musizieren.

Die restlichen Musiker mussten draußen bei traumhaften Wetter und geöffneten Türen den Gottesdienst begleiten.

Das Gruppenfoto konnte natürlich auch nicht wie gewohnt entstehen. Hier waren ebenfalls die 1,5m Abstand Pflicht. Denn das Zusammenstehen mit Maske ist auf dem Bild nicht so schön.