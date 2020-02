Am Freitag, den 21.02. war Umweltberaterin Jutta Eickelpasch (Verbraucherzentrale) zu Gast in der Diesterwegschule. Sie übergab, im Auftrag der Kamener "Steuerungsgruppe Fairtrade-Town", einen großen Sack "Faire Kamelle" an die Schüler und Schülerinnen der Klasse 2 a, deren Lehrerin Kristin Menze und Schulleiterin Petra Wüster. Unterstützt wurde die Umweltexpertin dabei von Diesterweg-Mitarbeiterin Ophelie Lespagnol, die auch in der Grundschule die Umwelt-AG leitet.

Den Sieben- und und Achtjährigen wurde auch erklärt, was es mit dem Fairem Handel so auf sich hat: Durch den Kauf fairer Produkte werden z.B. die Kakao-Bauern und Arbeiter in Afrika und Südamerika besser bezahlt, was fair und gerecht ist. Und ihre Kinder sind somit nicht gezwungen mitzuarbeiten, sondern können zur Schule gehen. Interessant zu wissen: Es gibt Süßigkeiten, Schokolade, Kaffee, Kakao , Bananen, Tee und sogar Baumwolle-Taschen und T-Shirts aus Fairem Handel.

Die Diesterwegkinder probierten nicht nur "Faire Kamelle", sondern nahmen sich vor, beim nächsten Einkauf besonders nach dem Transfair-Siegel Ausschau zu halten.

Der Großteil der gespendeten "Fairen Kamelle", wird am Samstag beim Kinderkarnevalsumzug in die Menge geworfen - 11.11 Uhr geht's los - Startpunkt, Diesterwegschule, Hammerstraße.

Die Stadt Kamen trägt seit 2018 den Titel "Fairtrade-Town"

und setzt sich mit Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit

vermehrt für den "Fairen Handel" ein.