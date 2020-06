Am Donnerstag, den 25. Juni, findet in Bürgerhaus wieder das Nähcafé bei Heike Arnold statt. In der Zeit von 17.00 - 19.00 Uhr kann hier an bereit gestellten Nähmaschinen, oder mit der eigenen, unter Anleitung gewerkelt werden.

Auch Anfängerinnen sind herzlich willkommen. Nebenbei wird Fairtrade-Kaffee, -Tee und -Kekse angeboten. Auch Umweltberaterin Jutta Eickelpasch von der Verbraucherzentrale ist an dem Nachmittag mit dabei und bringt Infomaterial, Flyer und Einkaufstipps zu Fairen Textilien mit - denn immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher interessieren sich für Nachhaltigkeit von Stoffen und Kleidung.

Coronabedingt ist nur eine begrenzte Teilnehmerzahl möglich, eine Anmeldung daher erforderlich.

Unkostenbeitrag: 3,-€

Infos und Anmeldung unter 02307 32835

Bürgerhaus Methler, Heimstr. 3, Kamen-Methler



Interesse an kostenlosen Materialien und einem Vortragsangebot zum Thema Faire Textilien?

Verbraucherzentrale Kamen, Umweltberatung, Tel. 02307 43801-05