Die Ev. Kirchengemeinde zu Heeren- Werve lädt am Samstag, 28. November, um 18 Uhr alle Jugendlichen und Junggebliebenen zum Jugendgottesdienst: "Lass leuchten!" in die Ev. Kirche zu Heeren- Werve ein.



Das fünfköpfige Vorbereitungsteam lädt gemeinsam mit der Jugend- Band ein zu Besinnung und Nachdenklichkeit, Momenten zum Schmunzeln und Musik zum Träumen. Außerdem lädt das Team der Kita "Gemeinsam unterm Regenbogen" gemeinsam mit Pfarrer Taube am Sonntag um 9.45 Uhr zum Gottesdienst am 1. Advent ein.