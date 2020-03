Aufgrund der Corona-Lage sagen die Ev. Kirchengemeinde Kamen und der Kirchenkreis Unna die für den 25. März geplante Kamener Kanzel mit Joachim Gauck ab.

Die geschieht sowohl in Rücksprache mit Joachim Gauck persönlich wie aufgrund der Empfehlung der westfälischen Landeskirche in Bezug auf die Absage von öffentlichen Veranstaltungen und in Absprache mit den örtlichen Behörden.

Die gute Nachricht: die Veranstaltung wird voraussichtlich im Herbst nachgeholt. Daher behalten die rund 450 verkauften Eintrittskarten ihre Gültigkeit. Weitere Informationen zum Nachholtermin folgen zu einem späteren Zeitpunkt.