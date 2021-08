Die "Omas for future" starteten vor Wochen im ganzen Land die Aktion "Klimabänder" - diese sollen mit Wünschen, Forderungen und Tipps für mehr Klimaschutz zur Bundestagswahl nach Berlin gebracht werden - in mehreren Etappen mit dem Fahrrad.

Auch die Kamener "Omas for future" waren sehr aktiv und regten viele Leute und lokale Einrichtungen zum Mitmachen an: das Perthesheim, Pfarrer Poth, die Kita Gänseblümchen (AWO), die Kita-Familienbande, die Stadtbücherei, als auch auch die Verbraucherzentrale und das "Aktionsbündnis gegen Plastik". Groß und Klein malten und beschrieben Geschenkbänder und zerschnittene Betttücher. Darauf war zu lesen: "Monokulturen abschaffen", "Mehr Wildblumenwiesen!" "Weniger Müll produzieren!" "Rettet die Bienen!" "Weniger Auto fahren!" und vieles mehr.

Am Donnerstag besuchten Astrid Lindner und Jutta Eickelpasch von der Verbraucherzentrale den Treffpunkt Familienbande um einen Korb voller Bänder an Hedda Döring und ihre Mitstreiterinnen zu übergeben. Anschließend startete die erste Radtour der "Omas (und Opas) for future" - um die insgesamt 1000 Klimabänder auf den Weg zu bringen - in Etappen nach Berlin.