Das Kulturbüro der Stadt Kamen informiert, dass aufgrund der Verlängerung des Lockdowns nun auch sämtliche März-Termine in der Konzertaula Kamen abgesagt werden müssen. Betroffen sind „Die Tanzstunde“ mit Oliver Mommsen und Tanja Wedhorn am Samstag, 6. März, das Konzert aus der Sinfonischen Reihe am Mittwoch, 10. März, das Kindertheaterstück „Mama Muh“ am Montag, 15. März, und die Rezitation mit Sky du Mont am Freitag, 19. März.

Das im Februar ausgefallene Stummfilmkonzert „Stan & Olli“ konnte auf Freitag, 7. Mai, verschoben werden. Beginn ist um 20 Uhr. In Abhängigkeit von der pandemischen Lage erfolgt ein Kartenvorverkauf, wie auch bei den anderen ausstehenden Terminen, 14 Tage vor den Veranstaltungen.