Kamen. Europas größtes internationales Krimifestival lädt von Donnerstag, 16. September, bis Freitag, 19. November, mit seinem Lesungsprogramm „Mörderisches Intermezzo“ zu einem kriminalistischen Zwischenspiel ein.

Eine digitale Veranstaltung mit dem südafrikanischen Bestsellerautor Deon Meyer eröffnet das Festival. Weitere Termine mit unter anderem Volker Kutscher, Andreas Gruber, Gisa Pauly, Melanie Raabe und Friedrich Ani stehen im Programm.

Ab sofort können Karten für weitere Lesungen erworben werden.

Die Bestsellerautorin Elisabeth Herrmann wird am Donnerstag, 30. September, um 19.30 Uhr im Technologiezentrum Lüntec in Lünen ihre Geschichten vortragen. Außerdem bietet Kamen am Mittwoch, 6. Oktober, um 19.30 Uhr im Haus der Stadtgeschichten eine Lesung des finnischen Krimistar Antti Tuomainen an.

Eine Übersicht aller Veranstaltungen des „Mörderischen Intermezzos“ und Informationen über den Ticketverkauf finden sich auf www.mordamhellweg.de.