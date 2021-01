Kamen. Leseförderung, LeseSpektakelWochen oder Klassenführungen - auch in der Stadtbücherei sind alle Aktivitäten auf eis gelegt. Um die Wartezeit auf eine weitere Normalisierung zu verkürzen, haben hat sich die Bücherei und der Förderverein nun dazu entschlossen, das Online-Angebot für Kinder weiter auszubauen.

Begonnen wird mit Lesungen des Kinderbuchautors TINO, der in Kamen auch schon live bei LeseSpektakelWochen zu Gast war. In vier Online-Lesungen, die jeweils 20 Minuten dauern, gehen die Kinder Luka und Sofie auf die Reise in die Welt der Geschichten und Bücher. Die Online-Abenteuer eignen sich für Kinder im Grundschulalter. Professionell produziert und vorgelesen wurden sie von Kinderbuchautor TINO im Aufnahmestudio „Villa Wundertüte“.

Damit dieses Angebot eine möglichst große Verbreitung findet und viele Kinder erreicht, stehen die Lesungen ab sofort in der Bücherei-Rubrik auf der Stadthomepage, der Homepage des Fördervereins und beim Facebook-Auftritt der Stadtbücherei Kamen bis nach Ostern online zur Verfügung.