Am letzten Ferientag fand in der neuen "Profi-Küche" des Jugendfreizeitzentrums eine Klimaschutz-Aktion für Teenager statt. Das besondere daran: neben den Kamenern zwischen 12 und 14 Jahren war auch ein Jugendzentrum in Montreuil-Juigné zugeschaltet. Dort standen ein Gruppe französischer Jungen und Mädchen mit Organisatorin Britte Dubois vor den Kameras um klimafreundlich zu werkeln.

In Kamen hatten die Partnerschaftsbeauftragrte Katja Herbold und die Umweltberaterin Jutta Eickelpasch von der Verbraucherzentrale die Leitung der nachhaltigen Ferien-Aktion. Aus Coronaschtz-Gründen konnte nur eine begrenzte Zahl an Interessenten teilnehmen.

Insgesamt standen vier Bausteine auf dem Programm: Kochen eines vegetetarischen Menüs mit heimischen Zutaten, aus Alttextilien Badeschwämme weben, plastikfreie-Kosmetik - und schließlich Bienenwachstücher herstellen, als Mehrweg-Alternative zur Frischhaltefolie.

Die Kids waren mit viel Engagement dabei, sowohl die Kamener, zu denen auch zwei Verteter von Fridays for Future gehörten, als auch die französische Gruppe. Einmal in der Stunde wurde eine Schaltung in die Partnerstadt gemacht, wo Ideen und Ergebnisse ausgetauscht wurden.

Auch die Städtepatnerschafts-Ausschuß-Vorsitzende Elke Middendorf und Vizebürgermeister Manfred Widemann, sowie der Bürgermeister von Montreil-Juigé besuchten die jeweiligen Jugendzentren und packten tatkräftig mit an. Fazit: Eine rundherum schöne und nachhaltige Sache.