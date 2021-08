Kamen. Nach dem ersten Adventsmarkt in der Innenstadt 2019, gibt es in diesem Jahr die Neuauflage mit einem Highlight. Gemeinsam mit dem Kunsthaus Kasper kam der Gedanke, eine Kunstausstellung in einem großen Zelt zu zeigen: Die Formart.

Von Freitag, 26., bis Sonntag, 28. November, wird es Geschenke, Musik, Glühwein und die obligatorischen gebrannten Mandeln geben. Außerdem bietet ein großes Kunstzelt den kulturgeneigten Adventsmarktbesuchern einen Blick auf Werke von regional sowie überregional bekannten Künstlern.

Die erstmals stattfindende Formart beschäftigt sich ausschließlich mit der Bildhauerei. Die Besucher werden Skulpturen, Plastiken und Objekte aus Stahl, Bronze, Stein, Holz oder anderen Materialien zu sehen bekommen. Teilnehmer der Formart sind Richard Cox aus Soest, Anne Deifuß aus Unna, Demir Demiroski aus Kamen, Alfred Gockel aus Lüdinghausen, Reimund Kasper aus Kamen, Andrea Peckedrath aus Hamm, Regina Rostalski aus Nordkirchen und Klaus Wleklik aus Bergkamen.

Bereits 2019 suchten das Kulturbüro und verschiedene Künstler nach Möglichkeiten, Kunstprojekte in den Adventsmarkt zu integrieren. Einen kleinen Schritt gingen die städtischen Kulturverantwortlichen damals mit der Aktion KinderKunstKasten, den es auch in diesem Jahr geben soll. Die kleinsten Adventsmarktbesucher haben hierbei die Möglichkeit, an den drei Tagen des Marktes Objekte aus Holz zu gestalten.

In diesem Jahr gibt es nun eine weitere Bereicherung des Adventsmarktes.

Der Adventsmarkt mitten in der Innenstadt, wird am Freitag, 26. November, um 17 Uhr eröffnet, am Samstag, 27., und Sonntag, 28. November, um 11 Uhr, und schließt jeweils gegen 21 Uhr.