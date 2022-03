„Wenn´s in der Kammer kracht und scheppert!“ – unter diesem Motto gastiert am Samstag den 30. April, in der Ev. Kirche Hemmerde, Hemmerder Dorfstraße um 18 Uhr das „Trio contemporaneo“ in der Instrumentierung Violine, Orgel, Sprecher und kleines Schlaginstrumentarium.

Neben Werken von Johann S. Bach und Händel für Violine und Orgel wird auch ein berührendes Werk des italienischen Barockkomponisten Caccini zu hören sein.

Von dem 1956 in Hattingen geborenen Komponisten Günther Wiesemann wird neben einem meditativen Stück ein choralbezogenes Triowerk mit dem Titel „Hat Großes mir getan angeboten“. Bezug ist der Choral ‚Bis hierher hat mich Gott gebracht‘. Der Eintritt ist frei