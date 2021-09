Kamen. Im Rahmen der fremdsprachigen Vorträge an der Volkshochschule (VHS) geht es am Mittwoch, 6. Oktober, um 18.30 Uhr um die Universitätsstadt Cambridge im Osten von England. Der Vortrag ist kostenlos und er findet im VHS-Haus in Kamen-Heeren, Bergstraße 13, statt.

Der gebürtige Brite Roger Spencer nimmt sein Publikum mit auf einen Spaziergang durch die historische Stadt Cambridge mit ihrer Universität. Die Reise beginnt auf dem Marktplatz, vorbei an einigen der 31 Colleges, aus denen die Universität besteht, zu anderen interessanten Orten in der Stadt.

Roger Spencer, der in Cambridge studiert hat und dort als Reiseleiter tätig war, wird seinem Publikum Touristenattraktionen und einige Teile von Cambridge zeigen, die normalerweise für Touristen unzugänglich sind. Außerdem weiß Roger Spencer viel über die Traditionen der Universität zu berichten und hat einige Anekdoten und Legenden über Menschen, die dort studiert haben, vorbereitet.

Der Vortrag ist der erste Teil einer zweiteiligen Präsentation. Er wird in leicht verständlichem Englisch gehalten und findet in Präsenzform statt. Eine vorherige Anmeldung per Tel. 02307/92420-52 ist obligatorisch.