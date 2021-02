Die Deutsche Telekom verlegt im Siedlungsgebiet an der Derner Straße Glasfaserkabel. Diese Maßnahme führt ab dem 1. März zu Beeinträchtigungen und Umleitungen. Als Zeitraum für die Baumaßnahme wurden zwei Wochen angemeldet.



Kamen. Vom Kreisel am Stadtpark wird dann die Derner Straße nur noch als Einbahnstraße in Fahrtrichtung Heeren befahrbar sein. Die Parkbuchten in diesem Bereich werden punktuell gesperrt und am Stadtpark sowie von der Einmündung Unkeler Weg bis zum Ortsausgang werden jeweils die Gehwege abschnittsweise einseitig gesperrt. Die Fußgänger werden an diesen Stellen sicher über Fußgängernotwege geführt.

Die Einmündungen der Dresdner und Danziger Straße zur Derner Straße hin werden für den Fahrzeugverkehr voll und in der Danziger Straße ein Gehweg ebenfalls gesperrt.

Im Zuge dieser Kabelbaumaßnahme wird zusätzlich auch in der Oststraße ein kleiner Teilbereich des Gehweges voll gesperrt.

Die entsprechenden Ausschilderungen der Haltverbote, großräumigen Umleitungsempfehlungen für Fußgänger und Fahrzeuge sowie die Sackgassenregelungen werden frühzeitig ausgeschildert. Eine Durchfahrt für Feuerwehr und Rettungsdienst ist jederzeit gewährleistet.