Kamen. Für den am Samstag, 15. Januar, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr geplanten Kinderimpf-Termin in der Kamener Stadthalle ist kurzfristig eine Erweiterung vorgenommen worden.

Auf Grund der hohen Nachfrage nach Terminen für Booster- und auch Erstimpfungen bei Erwachsenen, wird nun für diesen Tag eine zusätzliche Impfstraße für Erwachsene eingerichtet. Die Terminvergabe erfolgt ausschließlich über das Buchungsportal: kreis-unna.de/hauptnavigation/kreis-region/politik-verwaltung/kreisverwaltung/gesundheit-und-verbraucherschutz/gesundheitsschutz-und-umweltmedizin/impfen-jetzt/.

Obwohl bei den Kamener Sonderimpfungen im Dezember binnen drei Wochen fast 4.000 Dosen verimpft wurden, gibt es immer noch eine stabile Nachfrage. Daher wird die Stadt Kamen das Angebot von Sonderimpfungen in der Stadthalle prüfen und weitere Termine bekanntgeben.