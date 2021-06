Die Beratungsstellen der Verbraucherzentrale NRW im Kreis Unna (Kamen, Lünen und Schwerte) stellen die Jahresberichte 2020 vor und blicken auf aktuelle Themenschwerpunkte:



Trotz Pandemie verlässlich für die Ratsuchende erreichbar

Viele Anfragen zu Verbraucherrechten im Lockdown

Verbraucherfeindliche Praktiken im Online-Handel besonders im Blick

Gutscheine statt Geld für ausgefallene Veranstaltungen und Reisen. Vermeintliche schufafreie Sofortkredite, die sich als kostenpflichtige Prepaid-Karten erweisen. Online-Bestellungen, die wochenlang unterwegs sind oder gar nicht eintreffen. Und nicht zuletzt einschüchternd auftretende Inkassobüros, die Verbraucher:innen unter Druck setzen. Bei rund 9.750 Anliegen waren die Beratungsstellen im vergangenen Jahr verlässliche Ansprechpartnerinnen, um Verbraucherrechte durchzusetzen oder unberechtigten Forderungen einen Riegel vorzuschieben.

Rund um Verbraucherrechte im Lockdown

„Auch wenn wir wegen der Pandemie einige Wochen lang keine persönliche Beratung anbieten konnten, waren und sind wir per Telefon und E-Mail stets mit Ratsuchenden in Kontakt“, sagte Susanne Voss, Regionalleiterin der Verbraucherzentrale NRW, bei der Vorstellung des Jahresberichts 2020. Vor allem Auskünfte rund um Verbraucherrechte im Lockdown sowie angesichts von Öffnungen unter Auflagen waren im vergangenen Jahr stark gefragt. „Corona hat den Verbraucheralltag erheblich verändert. Der Onlinehandel hatte Hochkonjunktur und rief auch unseriöse Anbieter auf den Plan. Service und rasche Unterstützung für verunsicherte und übervorteilte Menschen standen deshalb für uns im Vordergrund,“ so Astrid Lindner, Leiterin der Beratungsstelle Kamen.

Bürger im Kreis Unna profitieren

Von laufend aktualisierten Informationen rund um Verbraucherthemen mit Corona-Bezug auf der Internetseite der Verbraucherzentrale NRW sowie einer zentralen Hotline profitierten auch die Bürger des Kreises Unna. „Für Menschen mit Sprachbarrieren und digital weniger affine Personen bleibt ein persönlicher Austausch aber unverzichtbar. Das gilt auch bei komplexen Rechtsproblemen oder sensiblen Finanzfragen”, erklärt Lindner.

Erfolgreich für Ansprüche von Verbrauchern eingesetzt

Bei rund 3.500 Rechtsberatungen und -vertretungen haben sich die Verbraucherschützer:innen 2020 zumeist erfolgreich für die berechtigten Ansprüche von Ratsuchenden eingesetzt. Rund 26% der rechtlichen Hilfestellungen erfolgte kreisweit aufgrund von niedrigem Einkommen entgeltfrei (Sozialklausel).

Viele Anfragen rund ums Reisen

Angesichts von Reisewarnungen, Quarantäne- und Testpflichten, Absagen und Umbuchungen rangierten Anfragen rund ums Thema Reisen in der Statistik der Beratungsstelle ganz oben. Oft beklagten Betroffene schleppende oder verweigerte Rückzahlungen von Veranstaltern bei Stornierungen sowie das Vertrösten mit Gutscheinen. „Besonders verärgerte die Menschen, wenn Anbieter auf ihre Anfragen gar nicht oder erst nach Wochen reagierten“, berichtete Jutta Gülzow, Leiterin der Lüner Beratungsstelle.

Auch der Ärger über abgesagte Veranstaltungen war riesengroß, denn die Verbraucher:innnen mussten sich für Eintrittskarten, die vor dem 8. März 2020 gekauft worden waren, zunächst mit dem von Veranstaltern angebotenen Gutscheinen zufrieden geben. Geschlossene Fitnessstudios, die ohne Ausgleich weiter die Beiträge der Mitglieder kassierten, verursachten ebenfalls eine hohe Beratungsnachfrage.

Unseriösen Notdiensten das Handwerk legen

Weit überzogene Forderungen von Schlüsseldiensten, Rohreinigungs- und Schädlingsbekämpfungs-Notdiensten sind ein Dauerärgernis. Anlässlich des Weltverbrauchertags klärten die Beratungsstellen auf, wie sich Ärger und Abzocke vermeiden lassen und Rechnungen im Lot bleiben. Praktische Tipps von der Anbietersuche bis zur Notfallkarte sowie Hinweise zum Check von Rechnungsposten rundeten das Infopaket ab.

Fallstricke im Online-Handel und Schutz vor Internet-Kriminalität

Ob Fakeshops, Reklamationen oder irreführende Werbung zu Sofortkrediten: „Immer wieder suchten Verbraucher:innen unseren Rat, die auf unseriöse Angebote oder gezielte Betrugsmaschen im Internet hereingefallen waren und dann mit untergeschobenen Verträgen oder mangelhaften Warenlieferungen zu kämpfen hatten“, erläutert Hannah Pick, Leiterin der Beratungsstelle in Schwerte. Dass auf ihre Kosten eingekauft oder auf ihre Namen Verträge abgeschlossen worden waren, erfuhren die Betroffenen oftmals erst, wenn sie Rechnungen erhielten, unbekannte Abbuchungen feststellten oder sogar ruppige Inkassoschreiben im Briefkasten landeten.

Infos und Tipps zum Müllvermeiden

Die Umweltberatung hat auch 2020 mit vielen Aktivitäten Anstöße für das Vermeiden von Einweg- und Verpackungsmüll gegeben. Informativ und praktisch erfuhren die Kamener:innen, welche Alternativen es zu Coffee-to-go-Becher und Styroporboxen gibt. Schwerpunkt war das Thema Wasser trinken ohne Plastikabfall. Unter dem Motto „Bye bye bottle“ wurden die Vorteile von „Kranenberger“ für Klima, Umwelt und den eigenen Geldbeutel herausgestellt.

Nachhaltigkeit ohne Grenzen

Mit der Stadt Kamen gemeinsam wurde ein deutsch – französischer Aktionstag zum Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz organisiert. Diese Veranstaltung wurde beim bundesweiten Wettbewerb „Tu du was für Europa“ ausgezeichnet.

Die Einwegkunststoffverbote, die ab Juli 2021 in Kraft treten, werden durch die Umweltberatung transparent gemacht und Alternativen aufgezeigt.

Ein Ausblick

„Sobald die Infektionslage es erlaubt, werden wir auch wieder Termine für die persönliche Beratung vereinbaren", erklärt Susanne Voss. „Unter strikter Einhaltung der Hygienevorgaben ist das ein wichtiger Schritt hin zu ‚normalem Verbraucheralltag‘. Auch wenn die vergangenen Monate gezeigt haben, dass die von uns angebotenen digitalen Alternativen sehr gut funktionieren und wir sie auch beibehalten werden, freuen wir uns sehr darauf, die Ratsuchenden im Kreis Unna wieder im persönlichen Austausch zu unterstützen.“

Links zu den lokalen Jahresberichten:

www.verbraucherzentrale.nrw/kamen-jahresbericht2020

www.verbraucherzentrale.nrw/luenen-jahresbericht2020

www.verbraucherzentrale.nrw/schwerte-jahresbericht2020

Hinweis:

Wegen des Lockdowns berät die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen zurzeit nicht persönlich. Die Beratungsstellen sind jedoch telefonisch sowie über das Kontaktformular auf der Internetseite erreichbar.