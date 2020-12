Kreis Unna. Als Mitarbeiterin der ersten Stunde nahm Marianne Oldenburg 2005 in der damals neu gegründeten ARGE Kreis Unna (heute: Jobcenter Kreis Unna) ihre Arbeit auf. Nun tritt sie die Nachfolge des ehemaligen stellvertretenden Geschäftsführers Christian Scholz an, der im Herbst in die Kreisverwaltung Unna wechselte.

Marianne Oldenburg ist kein unbeschriebenes Blatt in der Leistungsgewährung. Lange Jahre war die Lünerin in verschiedenen Funktionen bei der Stadt Lünen tätig, als sie 2005 in die ARGE Kreis Unna wechselte; zunächst als Teamleiterin, seit 2009 dann als Bereichsleiterin in der Leistungsgewährung.

Ein Wechsel auf den Posten der stellvertretenden Geschäftsführung sei in diesen fordernden Zeiten nicht einfach. „Seit Monaten hat uns die Corona-Pandemie fest im Griff, Existenzen sind gefährdet. Viele hilfebedürftige Menschen benötigen kurzfristig unsere Unterstützung. Wichtig ist, dass sich unsere Kunden durch uns weiterhin gut betreut fühlen und notwendige finanzielle Hilfen zügig ausgezahlt werden. Hierfür möchte ich mich als neue stellvertretende Geschäftsführerin besonders einsetzen“, erklärte Marianne Oldenburg bei ihrem Amtsantritt.