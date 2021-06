Gute Nachricht für Schwimmer und Saunagänger: Nach den Freibädern öffnen di Gemeinschaftsstadtwerke am Montag, 14. Juni, nun auch das Hallenbad und die Sauna in Bönen zu folgenden Öffnungszeiten:

Hallenbad

Montag bis Freitag: 14 bis 21Uhr

Samstag und Sonntag:  12 bis 18 Uhr

Sauna

Montag bis Freitag:  15 bis 22 Uhr

Samstag:     13 bis 22 Uhr

Sonntag:    13 bis 20 Uhr

Die Regeln zur Benutzung

Aufgrund der aktuell geltenden Bestimmungen aus der Corona-Schutzverordnung für die Lockerungsstufe 2 im Kreis Unna wird die Nutzung der Sauna eingeschränkt. Aufgüsse finden nicht statt. Das Dampfbad bleibt geschlossen. In den übrigen Saunen wird es eine Beschränkung der Personenzahl geben, die vor Ort ausgeschildert wird.

„Trotz aller Einschränkungen – wir freuen uns, den Gästen wieder eine Möglichkeit zum wetterunabhängigen Schwimmen und zum Saunieren bieten zu können.“

sagt Marcus Müller, Centerleiter Bäder. „Die Nachfragen in den letzten Wochen haben deutlich zugenommen, unsere Kunden fiebern dem Neustart ebenso entgegen wie wir.“

Vorher Online anmelden

Für den Besuch ist eine Online-Registrierung vorab unter www.gsw-freizeit.de zwingend erforderlich. Für die Kunden, die keine Möglichkeit haben sich online zu registrieren, stehen die GSW- Mitarbeiter in den Kundencentern in Kamen, Bönen und Bergkamen gerne zur Verfügung. Hierfür ist eine telefonische Anmeldung im Kundencenter unter 02307 978-2222 notwendig, bei der die benötigten Daten bereits aufgenommen werden können. Vor Ort kann die Reservierung dann in Papierform abgeholt werden.

Aufgrund der aktuell geltenden Regeln ist der Zutritt nur für genesene, vollständig geimpfte, oder negativ getestete Bürger (max. 48 Stunden altes Ergebnis) möglich. Nachweise sind erforderlich. Kinder unter 6 Jahren sind von diesen Regeln befreit.