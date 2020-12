Kamen. Alljährlich zum Jahresabschluss lädt das Bürgerhaus-Team alle Besucherinnen und Besucher, Familien und Kinder zum Adventsabend im Rahmen des begehbaren Adventskalenders im Stadtteil Methler ein. In diesem Jahr ist zwar alles anders, aber ganz ausfallen soll der Adventskalender nicht.

An jedem Tag im Advent ist ein anderes Fenster im Stadtteil geschmückt und animiert zum Spazierengehen und Bestaunen. Das Bürgerhaus Methler ist am 18. Dezember Fensterpate. Da es aber keine Zusammenkunft und kein gemeinsames Programm gibt, hat sich das Team etwas anderes ausgedacht: Jedes Kind, das bis zum 14. Dezember eine Socke abgibt, kann diese gefüllt am 18. Dezember wieder abholen.

Bei der Abgabe der Socken (bitte mit einem Namensschild versehen) werden Zeitfenster für die Abholung vergeben, sodass die Abholung entzerrt werden kann. Das Team hofft, dass der Nikolaus und das Christkind die Socken auch ordentlich befüllen werden. Die Abgabe der Socken ist von Montag bis Donnerstag zwischen 14.30 und 17 Uhr möglich. Die Aktion ist kostenfrei.