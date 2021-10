Kamen. Aktuelle Studien der Yale Universität zeigen, dass es circa drei Billionen Bäume auf der Erde gibt. Das macht ungefähr 422 Bäume pro Mensch. Allerdings zeigt die Studie auch, dass der Baumbestand sinkt. Pro Jahr und Mensch werden 2 Bäume gefällt, bei einer Lebenserwartung von 80 Jahren sind das 160 Bäume.

Dabei übernehmen Bäume viele wichtige Aufgaben für uns Menschen. Neben der wichtigen Produktion von Sauerstoff, filtern sie die Luft und kühlen an heißen Sommertagen ihre Umgebung durch aktive Verdunstung.

Klimabäume einpflanzen

Der Regionalverband Ruhr verschenkt deswegen 10.000 „Klimabäume“ in seinem Verbandsgebiet an Privatpersonen. Unter dem Motto „Wir haben die Bäume du das Grundstück“ werden Paten gesucht, die einen der Klimabäume bei sich Pflanzen würden.

Anmeldeschluss ist Samstag, 16. Oktober

Bei den Klimabäumen handelt es sich um Apfel-, Birnen-, Kirsch- und Pflaumenbäume. Nach erfolgreicher Registrierung unter www.klimabaume.ruhr kann der Baum am Samstag, 30.Oktober, kostenlos am Baubetriebshof der Stadt in der Gutenbergstraße abgeholt werden. Anmeldeschluss ist Samstag, 16. Oktober.

Bei weiteren Fragen können sich Interessierte unter Tel. 02307/148-2639 oder umwelt-klimaschutz@stadt-kamen.de an den Klimaschutzmanager Tim Scharschuch wenden.