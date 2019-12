Die gemeinsame Kampagne von Stadt Kamen und GWA zur besseren Bioabfallverwertung läuft. Bereits drei Viertel der 2.500 angeschriebenen Eigentümer haben sich zurückgemeldet und oft die von der GWA-Abfallberatung angebotene Beratung in Anspruch genommen.

Viele haben sich bereits entschieden, ob sie eine ergänzende Biotonne haben oder vollständig selbst kompostieren wollen. Knapp 600 Anträge auf Biotonnen sind bis Anfang dieser Woche eingegangen. Fast alle nehmen die günstige 80-Liter-Biotonne, die monatlich knapp fünf Euro kostet. Wird die kleine Biotonne mit dem direkten Nachbarn geteilt, entstehen monatlich Kosten von 2,46 € pro Nachbarn.

Selbst kompostieren wollen bisher etwas über 500 Eigentümer. Deren Anträge werden Anfang des kommenden Jahres geprüft, im Anschluss daran der Bescheid durch die Stadt Kamen verschickt. „Mit diesen Werten liegen wir im erwarteten Bereich und damit voll im Plan“, so Andreas Hellmich, Leiter der Abfallberatung bei der GWA.

Für die Eigentümer, die sich noch nicht zurück gemeldet haben, ist im Januar ein Erinnerungsschreiben geplant.

Der Großteil der neuen Biotonnen soll im März 2020 aufgestellt werden. Viele Kamener wollen ihre Biotonne jedoch schon früher, teilweise sogar sofort. Deshalb stellt die GWA Kommunal AöR bereits jetzt neue Biotonnen auf. Aufgrund der großen Nachfrage kann es hierbei jedoch auch Auslieferungen Mitte bis Ende Januar geben. Stadt und GWA bitten alle Kamener darum abzuwarten, falls es länger als gewünscht dauern sollte. „Jede bestellte Biotonne wird so schnell wie möglich ausgeliefert!“ so Thomas Baader, Prokurist bei der GWA Kommunal AöR.

Alle Kamener, die noch Fragen zum Thema „Biotonne/Eigenkompostierung“ haben, können die GWA-Abfallberatung bis zum 23. Dezember und dann wieder ab dem 2. Januar unter Tel. 0 23 03 / 284-200 oder per Email an abfallberatung@gwa-online.de erreichen. Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 08:30 Uhr bis 17:00 Uhr, freitags von 08:30 bis 15:00 Uhr.