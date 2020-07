In einer konzertierten Aktion soll der Ratten-Population in Kamen Einhalt geboten werden. Ab kommenden Montag, 27. Juli, wird durch eine von der Stadt Kamen beauftragte Fachfirma eine flächendeckende Schädlingsbekämpfung im gesamten städtischen Kanalnetz mit Ködern durchgeführt.

Hierbei werden für die Erstbelegung ca. 2.900 Schächte im Misch- und Schmutzwasserkanalnetz der Stadt nach und nach mit Ködern belegt. Danach werden in einem Rhythmus von 14 Tagen die zuvor eingesetzten Köder kontrolliert, bei Verbiss ersetzt und wiederum nach 14 Tagen kontrolliert, bis an keinem Giftblock mehr ein Verbiss zu verzeichnen ist. Eine Belegung erfolgt ausschließlich in städtischen Kanalschächten und nicht auf privaten Grundstücken.

Die mit Ködern belegten Schachtdeckel sind mit einem Farbsystem gekennzeichnet. Die Farben bedeuten: Rot = belegt, Gelb = Nachkontrolle und Grün = kein Verbiss mehr zu erkennen.

Aufgrund der großflächigen Auslage der Köder und der mehrfachen Nachkontrolle von Köderstellen wird sich die Aktion über einen längeren Zeitraum erstrecken. Die für die Schädlingsbekämpfung in Kamen zuständige Stadtentwässerung geht davon aus, dass es durchaus in einigen Teilbereichen des Stadtgebietes einen Zeitrahmen von ca. vier Monaten bedeuten kann. Daher rät die Stadtentwässerung Kamen zunächst einmal von telefonischen Meldungen zu Rattenproblemen ab.