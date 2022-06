Acht Bönener Siebtklässlerinnen setzen sich an einen Tisch und sortieren noch einmal ihre Karteikarten. Eine Situation, die jeden Tag in Deutschland in tausenden Klassenräumen passiert. Dass die Schülerinnen trotzdem etwas nervöser sind als sonst, liegt daran, dass sie gleich nicht im Klassenraum des Marie Curie Gymnasiums sprechen werden, sondern im US-Generalkonsulat in Düsseldorf. Mit am Tisch sitzen nicht nur eine Lehrkraft samt Schülerinnen und Schüler, sondern auch Pauline Kao, US-amerikanische Generalkonsulin. „Wir sind schon etwas aufgeregt”, geben die Gymnasiastinnen zu.

Der Aufwand hat sich aber gelohnt. Im Anschluss an die Projektpräsentationen wird die Klasse 7A für ihre Beiträge beim Umweltwettbewerb „Going Green“ ausgezeichnet - als eine von nur vier Schulen deutschlandweit.

Im Rahmen des transatlantischen Projekts der Leuphana-Universität Lüneburg und der U.S.-amerikanischen Botschaft Berlin beschäftigten sich die Bönener Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7 im Englischunterricht unter der Leitung von Englischlehrer Karsten Brill mit dem Thema „Nachhaltigkeit”. In unterschiedlichen Teams entwickelten sie Aktionspläne, die leicht im Alltag umzusetzen sind. Sie nutzten dafür die Schul-iPads, um die neuesten Informationen zu recherchieren.

Eine Gruppe drehte ein Video rund um die Frage, was jeder tun kann, um der Umwelt zu helfen – natürlich auf Englisch. Darunter sind Vorschläge wie ein Schulgarten oder Blühwiesen. Andere Teams entwickelten Präsentationen zum Thema Umweltverschmutzung und Mülltrennung.

Alle Aktionspläne und digitalen Produkte wurden auf einer digitalen Pinnwand gesammelt. Für diese Leistung zeichnete die Jury die Klasse 7A mit dem Preis für das beste umweltfreundliche Projekt (Award for the Best Eco-Friendly Project) aus. Die Klassenurkunde und die individuellen Urkunden wurden den Schülerinnen stellvertretend für die ganze Klasse in Düsseldorf feierlich von der Generalkonsulin Kao übergeben. Sie ließ sich über die Projekte ausführlich informieren.