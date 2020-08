Woher bekommen Massen eigentlich ihre Masse? - Dieser komplizierten Frage wollten auch die Schülerinnen und Schüler des Physik-Projektkurses der Jahrgangsstufe 11 des Marie-Curie-Gymnasiums Bönen auf den Grund gehen und besuchten dazu Prof. Dr. Klasen, einen Experten für Teilchenphysik an der Universität Münster. Für die Lösung des Problems erhielt Peter Higgs zusammen mit François Englert im Jahr 2013 den Nobelpreis.

Auch die Exkursion des Physik-Projektkurses erwies sich als voller Erfolg. Die sechs Teilnehmer und ihr begleitender Lehrer Dr. Thomas Günther erhielten zunächst von Prof. Dr. Michael Klasen, Teilchenphysiker an der Universität Münster, einen Vortrag zum Thema „Higgs-Mechanismus“. Anschließend stand er im Gespräch mit den Schüler über Fragen und bot sich auch im weiteren Verlauf als Ansprechpartner an, zum Beispiel für die Recherche in der Bibliothek des Instituts für Physik. "Wir bedanken uns ganz herzlich bei Prof. Dr. Klasen für die interessanten Einblicke und die tolle Betreuung während unseres Besuchs an der Uni Münster", sagt Physiklehrer Dr. Günther.

Zuletzt folgte noch der Besuch der Universitätslandesbibliothek Münster, in der die Schüler weiter im Bezug auf ihre individuellen Projekte forschen konnten.