Deutsche finden, Klimaschutz sollte wichtigstes EU-Thema sein



von

Frauke Suhr,

06.07.2020

Am 01. Juli hat Deutschland für sechs Monate die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Ein großer Teil der Deutschen (50 Prozent) findet laut einer aktuellen ARD-Umfrage, dass der Klimawandel eines der Schwerpunktthemen sein sollte, auf den sich Deutschland in dieser Zeit konzentrieren sollte. Die Bewältigung der Corona-Folgen wurde erst als zweitwichtigstes Thema genannt (39 Prozent).

33 Prozent der Befragten finden zudem die Rechtsstaatlichkeit in der EU ein wichtiges Thema. 25 Prozent finden, Deutschland sollte in der Zeit der EU-Ratspräsidentschaft die Digitalisierung mit vorantreiben. Die Ausgestaltung der Beziehung zu Großbritannien während des Brexit wird in der Wahrnehmung der Bevölkerung dagegen als weniger wichtig erachtet (7 Prozent). Für die Umfrage wurden 1.003 Wahlberechtigte befragt, jeweils zwei Themenschwerpunkte durften ausgewählt werden.

Quelle: Statista



